Bologna-Atalanta, la moviola: dubbio contatto Soumaoro-Hojlund

Per il Corriere dello Sport a firma Edmondo Pinna, il direttore di gara Di Bello merita il 6 per la direzione di Bologna-Atalanta, ma con qualche dubbio.

Sono 5 gialli su 31 falli, forse troppi secondo il quotidiano, ma è soprattutto sul contatto in area rossoblù tra Hojlund e Soumaoro che ci sono dubbi: 'Hojlund viene affrontato da Soumaoro, c’è un contatto sulla gamba destra, Di Bello fa proseguire, Banti si astiene, ci può anche stare il no fischio ma dovrebbe essere corroborato dall’uniformità di giudizio' scrive Pinna. Non è invece rigore il contatto Orsolini-Palomino, il difensore prende palla in scivolata.