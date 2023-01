Bologna-Atalanta, dove vederla in tv

Le coordinate per seguire la partita

Monday night match per il Bologna di Thiago Motta che stasera alle 20.45 affronta l'Atalanta di Gasperini allo stadio Dall'Ara per la diciassettesima giornata di Serie A.

Doppia diretta prevista, con il consueto streaming di Dazn, disponibile su Smart tv, dispositivi mobile e Sky Q, tramite apposita app, e anche la diretta tv su Sky sui canali 202, 213 e 251. In streaming disponibili anche Sky Go e Now Tv.