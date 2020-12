Bologna-Atalanta, Dea ostica anche nelle statistiche. Dato interessante su Vignato

Bologna e Atalanta mercoledì si sfideranno al Dall’Ara alle ore 20:45. La Lega Serie A ha raccolto alcuni dati inerenti a questo match e alle due squadre.

L’Atalanta ha vinto 35 partite contro il Bologna in Serie A, solo contro la Lazio (36) i nerazzurri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. La Dea ha vinto otto delle ultime nove sfide contro i rossoblù in Serie A, mantenendo la porta inviolata per ben cinque volte. Il Bologna arriva da due pareggi in campionato e potrebbe registrarne tre di fila per la prima volta dall’ottobre 2016. Il Bologna è, con il Napoli, una delle due squadre a non aver ancora pareggiato in casa in questo campionato. L’Atalanta è una delle tre squadre, insieme ad Udinese e Benevento, che nei secondi tempi non ha subito gol nel mese di dicembre. L’Atalanta ha perso solamente due delle ultime 31 trasferte di Serie A, una delle quali proprio contro il Bologna al Dall’Ara (1-2 nel dicembre 2019). Nei rossoblù, Emanuel Vignato (agosto 2000), è il giocatore più giovane con almeno un gol e un assist all’attivo in questo campionato.