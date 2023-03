Bologna, arriva il nuovo sistema online per acquistare i biglietti

In pochi passaggi i tifosi, attraverso i loro smartphone, potranno selezionare il settore dello stadio e il proprio posto. Non sarà più necessario stampare il biglietto in formato cartaceo: basterà mostrarlo in formato digitale. Christoph Winterling, responsabile marketing e commerciale del Bologna, ha detto: "Siamo molto contenti di lanciare questo nuovo sistema. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai nostri tifosi e di migliorare i nostri servizi. Questo nuovo sistema permette di acquistare il biglietto con più facilità, scegliere meglio il proprio posto e scaricare il biglietto sul telefono invece di stamparlo".