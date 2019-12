Bologna, anche la Fiorentina in corsa per Kalinic

Continua la caccia all’attaccante per il Bologna. Dopo aver incassato il rifiuto di Zlatan Ibrahimovic, si stanno ora valutando le possibili alternative. Una delle opzioni più accreditate al momento sembra essere Nikola Kalinic. L’attaccante croato, attualmente alla Roma, non sta trovando spazio e potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riporta però il Corriere dello Sport, i rossoblu non sarebbero l’unica squadra sulle tracce del centravanti. Sembra infatti essersi inserita la Fiorentina. Il ritorno del giocatore in viola sembra essere molto gradito alla dirigenza fiorentina. Un ritorno che sarebbe anche molto gradito al giocatore.