Bologna, altra tegola: frattura per Skov Olsen

Il Bologna paga caro la sosta per le nazionali. Si è aggiunto un altro infortunato alla lista di Mihajlovic. Ieri, come segnalato in mattinata da alcuni giornali, si è infortunato Skov Olsen nel corso di Islanda-Danimarca, su un duello aereo l’avversario gli è ricaduto addosso e il giocatore rossoblù è uscito in barella. Il responso degli esami non è buono.

‘Andreas Skov Olsen, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri – si legge sul sito rossoblù – ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane’.