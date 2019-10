Qui Casteldebole, differenziato per Dijks

Dopo la sconfitta di Udine, il Bologna è subito tornato in campo. Questa mattina i rossoblu si sono allenati a Casteldebole in vista della Lazio, che arriverà al Dall’Ara domenica pomeriggio. Lavoro differenziato per Dijks: la sua presenza contro i biancocelesti è ancora in forte dubbio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Verso #BFCLazio continuano gli allenamenti della squadra a Casteldebole: questa mattina i rossoblù si sono divisi in due gruppi per una seduta atletica e una partitella insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Mitchell Dijks”.