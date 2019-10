Bologna, alle 11 amichevole contro l’Olimpija Lubiana

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna, ricorda ai tifosi dell’amichevole odierna dei rossoblu contro l’Olimpija Lubiana. Gli emiliani scenderanno in campo alle 11 nel centro tecnico Niccolò Galli. La partita però non sarà visibile al pubblico, perché si terrà su di un campo secondario, a causa dei lavori di rizollatura del campo principale. La formazione slovena è attualmente in vetta al proprio campionato nazionale, con 27 punti raccolti in 13 partite giocate.