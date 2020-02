Bologna all’attacco, dal 1966 non segnava così tanto

E’ un Bologna offensivo, di attacco, più propenso a far male che a non prenderle.

Lo testimoniano i numeri che parlano di 37 gol segnati in 23 partite, un dato che nemmeno le squadre governate davanti da Baggio, Signori e Di Vaio avevano raggiunto. Infatti, bisogno andare indietro di oltre 50 anni per ritrovare così tanti gol fatti dopo 23 giornate. Come riporta il Resto del Carlino, l’ultima volta è stata nel 1966, era il Bologna allenato da Scopigno, poi sostituito da Carniglia, che a fine campionato arrivò secondo dietro l’Inter. E all’epoca davanti c’erano i vari Pascutti, Nielsen e Haller…