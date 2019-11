Bologna al lavoro: le condizioni degli infortunati

Il giorno dopo il pareggio casalingo contro il Parma, il Bologna non riposa. Mihajlovic ha annullato il giorno libero ed ha portato tutti sul campo di Casteldebole ad allenarsi questa mattina. I rossoblu devono già preparare la prossima sfida contro il Napoli, in programma al San Paolo domenica alle 18. Non tutta la rosa però sarà a disposizione. Allenamento ancora differenziato per Destro, solo terapie per Santander. Lavoro in palestra invece per Soriano e Dijks.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso Napoli. Seduta di scarico per i titolari di ieri, partitella a metà campo per gli altri. Seduta differenziata per Mattia Destro, palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, terapie per Federico Santander”.