Bologna al completo, di ritorno due calciatori dalla quarantena

Dopo diverse settimane caratterizzate soltanto da allenamenti individuali, il Bologna torna finalmente ad allenarsi in gruppo. Con i risultati dei tamponi negativi, i rossoblu possono tirare un sospiro di sollievo e ricominciare la preparazione in vista del ritorno in campo.

Per completare la rosa, sono da sottolineare i ritorni di Danilo e Baldursson. I due giocatori infatti, dopo diverse settimane di quarantena, si uniranno al resto della squadra per prepararsi al ritorno in campo.