Bologna al completo, da valutare i sudamericani

Oggi la ripresa

In attesa del rientro dei sudamericani Medel e Dominguez, oggi in Italia da domani al lavoro, Sinisa Mihajlovic potrà riprendere gli allenamenti con il gruppo al completo. Rientrati Svanberg, Skorupski, Mbaye e Kingsley dagli impegni in nazionale, così come rientreranno dalla squalifica Soriano e Schouten e dai rispettivi acciacchi fisici Vignato e Djiks, Mihajlovic avrà tutto il ventaglio di scelta possibile per affrontare il Verona lunedì sera. Oggi alle 12.30 sarà invece presentato Arthur Theate.