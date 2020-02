Bologna a Ravenna, parla il presidente Brunelli: “Saremmo orgogliosi”

Terreno fertile a Ravenna per il Bologna, sia l’amministrazione comunale che il club giallorosso sono favorevoli ad ospitare i rossoblù durante i lavori del restyling del Dall’Ara.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio riporta le parole del presidente del Ravenna Calcio Alessandro Brunelli: “Saremmo orgogliosi di questa opportunità – ha ammesso – Per la città, il Bologna rappresenterebbe un indotto straordinario e per noi i rossoblù sono sempre stato un punto di riferimento. I nostri rapporti di collaborazione potrebbero diventare ancora più importanti, a breve parlerò con Fenucci. Il Benelli? Potrebbe essere la volta buona per dotare Ravenna un impianto che duri 50 anni”.