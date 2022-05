Bologna – A Fenucci il Premio Maestrelli

Premio assegnato a 13 personalità del mondo del calcio

Prestigioso riconoscimento per l’Amministratore Delegato rossoblù Claudio Fenucci che nel pomeriggio di ieri ha ricevuto il Premio intitolato a Maurizio Maestrelli e assegnato ogni anno a 13 personalità del mondo del calcio che si sono distinte non solo per i risultati ottenuti ma soprattutto per fair play e correttezza.