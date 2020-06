Bologna a caccia dell’Europa, servono circa 60 punti: sarà missione possibile?

Sinisa Mihajlovic e i giocatori vogliono provarci già da ora, in questo campionato sprint da 12 partite in poco più di un mese il Bologna andrà a caccia dell’Europa: ma è missione possibile? Abbiamo preso in esame la media del sesto posto degli ultimi cinque anni e il risultato è che ne servono più di 60 per centrare l’obiettivo.

Nel 2014/2015 sesto arrivò il Genoa con 59, poi escluso per motivi finanziari dall’Europa, l’anno successivo è toccato al Sassuolo, alzando la quota a 61 punti, poi ancora crescendo con il Milan a 63 nel 2016/2017 e a 64 nel 2017/2018, mentre l’anno passato la Roma raggiunse i 66 punti totali. La media delle ultime cinque annate è di 62.6 punti.