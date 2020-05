Bologna, 55 i membri del gruppo squadra: ritiro al Savoia

Giorni caldi e decisivi in ottica ripartenza Serie A. Anche il Bologna, come tutte le società, sta organizzando il ritiro blindato del gruppo squadra per poter scendere in campo non solo per la ripresa degli allenamenti, il 18 maggio, ma anche per l’eventuale ripresa della Serie A.

In questi giorni il Bologna sta testando i propri tesserati tra visite mediche, prelievi del sangue e tamponi, vale sia per i calciatori che per staff tecnico, dirigenti, massaggiatori, medici e magazzinieri. In totale il gruppo squadra del Bologna dovrebbe essere composto da 55 elementi e a partire da lunedì vivrà blindato tra il centro tecnico Niccolò Galli e il Savoia Hotel. Per quanto riguarda l’esito dei tamponi tra oggi e domani dovrebbero arrivare i risultati, in caso di positività di qualche giocatore si procederà subito all’isolamento, ma questo non dovrebbe coinvolgere i compagni di squadra visto che in questa fase i calciatori non hanno avuto contatti tra loro. I tamponi saranno poi ripetuti presumibilmente il 18 e il 25 maggio e saranno quelli i giorni decisivi per la ripresa del campionato, perché eventuali nuovi positivi porterebbero in isolamento l’intera squadra per due settimane, quindi con un problema in più in ottica ritorno in campo.

Fonte – Carlino.