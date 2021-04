Bologna – 100 presenze rossoblù per Lukasz Skorupski

Traguardo con i rossoblù per Skorupski

Ieri in occasione di Bologna-Spezia , che i rossoblù hanno vinto 4-1, Lukasz Skorupski ha tagliato un traguardo importante.

Il portiere polacco ha raggiunto 100 presenze ufficiali con la maglia rossoblù: 98 partite in Serie A e 2 incontri in Coppa Italia. Per celebrare questo traguardo la Società consegnerà a Lukasz una targa dedicata.