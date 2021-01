Bologna – 100 presenze in A per Orsolini

Quota 100 per Riccardo Orsolini. Il giocatore rossoblù, con il match di ieri al Dall’Ara contro l’Udinese, ha raggiunto un importante traguardo in Serie A.

Nel giorno in cui il Bologna rimane con l’amaro in bocca per la vittoria sfumata al ’90, Orsolini conquista la sua centesima presenza nel massimo campionato italiano. E con una partita tutto sommato positiva: nel primo tempo, un tentativo di girata al volo e l’assist a Tomiyasu sul gol grazie a un suo calcio di punizione. La prima partita in A, l’esterno ascolano l’ha giocata con la maglia dell’Atalanta il 17 settembre 2017 contro il Chievo(finì 1-1). Al Bologna dalla stagione 2017/18, Orso ha messo insieme 92 presenze con la maglia rossoblù e 18 gol.