Biondi: “La prima punta è indispensabile. Skorupski? Giusto tenerlo”

Lukasz Skorupski (Bologna) ; February 27; 2021 - Football : Italian championship 2020 2021 ; 24°Day ; match between Bologna 2-0 Lazio at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

"La posizione del Bologna in classifica dilata il mercato in modo spropositato perché comincia già da marzo. I rossoblù, salvo un'impennata clamorosa, chiuderanno il campionato in questa posizione per cui diventa naturale immaginare il Bologna del futuro e quali giocatori arriveranno dal mercato. Durante la settimana si parla solo ed esclusivamente di mercato e ci si sofferma poco sull'analisi delle partite".