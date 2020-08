Binks al Montreal, ma con l’obiettivo Bologna: “Vorrei lavorare con Mihajlovic”

Luis Binks, nuovo giocatore del Montreal Impact, vede già il suo futuro a tinte rossoblù.

Il Bologna ha infatti acquistato il suo cartellino solo pochi giorni fa, per poi girarlo in prestito all’altro club di proprietà del presidente Joey Saputo, in Canada. Ma Binks non ha nascosto il suo desiderio di vestire la maglia del Bfc il più presto possibile: “Sapevo che nel Bologna non avrei avuto subito spazio in prima squadra, poiché è un’ottima squadra e gioca in uno dei campionati migliori al mondo. Così ho accettato la proposta degli Impact, che mi permetterà di fare esperienza e giocarmi le chances. Sto già imparando un po’ di italiano e non vedo l’ora di poter lavorare con Sinisa Mihajlovic. La società è in crescita e ha in progetto il nuovo stadio, è tutto molto eccitante”. Lo riporta Bologna Sport News.