Bigon sull’indice di liquidità: “E’ intervenuto Saputo”

Saputo ha sistemato l'indice di liquidità

Serviva una cessione o l'intervento del presidente Joey Saputo per anticipare i versamenti che erano in programma a marzo, queste le parole di Bigon: "Avendo fatto mercato la situazione era stata sistemata - la sua analisi - Non sono ambiti di mia competenza, ma il presidente è intervenuto ad anticipare ciò che serviva per sistemare gli indici".