Bigon: “Non siamo questi, condizionati dalle assenze”

Difficile commentare cinque gol subiti nel primo tempo, uno ogni nove minuti. Ci ha provato il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon a Sky. Il dirigente ha criticato l’atteggiamento della squadra, chiedendo a tutti di compattarsi e ripartire mercoledì da La Spezia. Anche le assenze influenzano il rendimento della squadra, ma l’approccio dovrà essere rivisto:

“L’approccio oggi non è stato buono – ha ammesso Bigon – Non abbiamo messo la giusta aggressività, noi non possiamo essere questi. Per fortuna che mercoledì si gioca di nuovo e sarà una occasione per dimostrare che siamo fatti di altra pasta. Non siamo preoccupati per il calendario ma per le assenze, perché abbiamo una decina di assenze e questo metterebbe in difficoltà chiunque. Dobbiamo ricompattarci, non vogliamo far vivere altre partite di questo tipo ai tifosi”.