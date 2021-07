Bigon: “Non abbiamo la necessità di vendere. Arnautovic? Non c’è una scadenza”

Riccardo Bigon Sports Director (Bologna) ; August 02; 2020 - Football : Italian championship 2019 2020 ; 38°Day ; match between Bologna 1-1 Torino at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

"Come ogni operazione è difficile fare grandi dichiarazioni su un giocatore non nostro. Cerchiamo di arrivare una conclusione il più in fretta possibile. Poi le cose si chiudono o no. Non abbiamo fissato una scadenza per la chiusura della trattativa. Quest'operazione si sta protraendo, ma fa parte del gioco. Alternative ci sono, ma ci occupiamo solo del piano A perché è quello che ci interessa".