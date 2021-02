Bigon contro il Var, ora Rizzoli si farà sentire?

Solitamente il Bologna sceglie quasi mai di lamentarsi mediaticamente immediatamente dopo la partita per errori arbitrali, seguendo una linea più neutra e meno schierata, ma Riccardo Bigon nel post Sassuolo ha scelto di scendere in campo.

“Nelle riunioni con gli arbitri ci spiegano quando il Var deve intervenire – ha dichiarato il ds rossoblù a Dazn – ed è per interventi duri, molto pericolosi e che mettono a rischio l’incolumità dei giocatori. E quello di Hickey non è stato il caso”. La domanda è lecita: quando dobbiamo aspettarci l’intervento del Var? Anche perchè il suo utilizzo è limitato solo ad alcuni episodi, e il Bologna è tra le squadre che può recriminare di più sotto questo aspetto. “Il punto è il fatto di intervenire solo in certe occasioni su questi episodi – ha continuato Bigon – senza uniformità, perchè abbiamo già subito episodi simili”