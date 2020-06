Intervenuto a Sky nel pre partita, il diesse del Bologna Riccardo Bigon ha parlato del rinnovo di Mihajlovic, del rinnovo di Palacio e della scomparsa di Pierino Prati. Si parte dal rinnovo di Mihajlovic:

“L’idea del club continua assieme al mister – ha affermato il dirigente – vorremmo cancellare in un certo senso questa annata per alcune cose e porre le basi del nostro futuro. Dobbiamo finire bene il campionato per fare bene il prossimo”.