Bigon: “Attendiamo la decisione di Ibra. Rigore? Contatto minimo”

“Siamo delusi per il risultato e per com’è arrivato, ma dobbiamo voltare pagina in fretta. Il rigore? Orsolini ha commesso un’ingenuità, ma non credo che il contatto fosse così netto: è un intervento minimo, quindi sarebbe più opportuno che l’arbitro non fischiasse subito e che si riservasse di andare a rivedere l’episodio al Var. Secondo me era molto dubbio, per questo brucia ancora di più. La squadra comunque ha lottato, stiamo dando filo da torcere a squadre più forti di noi. Al momento stiamo raccogliendo sicuramente meno punti di quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare”.

