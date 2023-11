Nuove disposizioni per i residenti in regione

In seguito a nuove disposizioni del G.O.S., la ACF Fiorentina comunica che i residenti in Emilia Romagna possono acquistare biglietti per #FiorentinaBFC nei settori Tribuna Laterale, Poltronissima, Tribuna d’Onore e Tribuna Vip, sul circuito Vivaticket oppure online qui.