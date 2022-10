Bia: “Fiorentina-Arnautovic? Sarebbe dramma per il Bologna”

Da qualche giorno è diffusa opinione in quel di Firenze che Marko Arnautovic sarebbe il giocatore perfetto per finalizzare il gioco di Vincenzo Italiano al posto di Jovic e Cabral. Di là dall'Appennino non si parla di trattative in corso, ma il nome di Arnautovic rappresenta il profilo ideale per l'opinione pubblica di sponda viola. Radio Firenze Viola ne ha parlato con Giovanni Bia, ora procuratore ed ex difensore rossoblù: