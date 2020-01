Bfc-Verona, la moviola di Gazzetta: non un gran debutto per Ayroldi

Debutto non esaltante per Ayroldi di Molfetta ieri in Bologna-Verona. Per la Gazzetta dello Sport, nella sua moviola odierna, ci sono due errori per il figlio d’arte. Fischia un rigore inesistente ai rossoblù per mano di Dawidowicz ed è severo nel secondo giallo a Bani.

“Non un gran debutto per Ayroldi – scrive Gazzetta.it – al 47’ dà un rigore ai rossoblù ed espelle Dawidowicz: il veronese protesta, giustamente. Mandato al monitor l’arbitro vede che la palla su tocco di Santander impatta sul petto dell’avversario e il tutto avviene fuori area. Al 65’ Zaccagni a terra, l’entrata di Bani è scomposta e in ritardo ma il secondo giallo che lascia il Bologna in 10 è eccessivo”.

Qui l’articolo completo