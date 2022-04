Bfc – Toppa commemorativa per le squadre di Piermario Morosini

Il Bologna aderisce ad un'iniziativa benefica, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l'adesione ad un'iniziativa benefica dell'ente no profit Live Onlus per il decennale della scomparsa di Piermario Morosini.

Il progetto riguarda una toppa speciale da aggiungere alle maglie di gara "Moro10", che indosseranno tutti i club in cui il giocatore ha militato, quindi oltre il Bologna, ci saranno Atalanta, Udinese, Vicenza, Reggina, Padova e Livorno a scendere in campo con la toppa commemorativa. Alcune delle maglie utilizzate saranno poi poste all'asta per beneficenza, con l'obiettivo di raccogliere fondi per un progetto sui defibrillatori.