Bfc Femminile – Prima sconfitta contro l’Arezzo

Si è fermata ieri la striscia di dieci vittorie consecutive del Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso.

In casa dell’Arezzo è arrivata la prima sconfitta in campionato, che fa comunque chiudere il girone d’andata in prima posizione con 30 punti alle rossoblù. Nonostante le tantissime assenze tra infortuni e casi di positività al Covid-19, il Bologna ha messo in campo la solita prova di cuore riuscendo ad andare vicina al pareggio nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo in cui si sono fatte preferire le padroni di casa. Il gol del decisivo 1-0 è arrivato al 28′, con una deviazione sul tiro di Razzolini che ha battuto Enrica Bassi. A nulla è servito il generoso assalto finale, con le rossoblù che ora dovranno difendere la prima posizione da Filecchio e dall’accoppiata Arezzo e Sassari Torres.

AREZZO-BOLOGNA 1-0

AREZZO: Valgimigli; Cosi, Ferretti, Esperti, Costantino; Orlandi (89’ Tuteri), Paganini, Verdi; Ceccarelli; Razzolini, Lulli (68’ Gnisci).

A disp.: Ferretti, Trezza, Sabia, Bove, Cirri, Teci, Casini, Leonessi.

BOLOGNA: Bassi; Shili, Arcamone, Zanetti; Minelli, Racioppo, Marcanti, Cartarasa (77’ Mingardi), Becchimanzi; Filippini (58’ Perugini), Mastel.

A disp.: Di Vincenzo, Cattaneo, Sammarco, Patelli, Bolognini.

All.: Galasso

MARCATRICI: 28’ Razzolini (A)