Bfc Femminile – Domenica trasferta contro la Sassari Torres

Domenica alle 11 il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso affronterà la Sassari Torres presso il campo “Peppino Sau” di Usini. La gara sarà valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C.

Nonostante la sconfitta contro l’Arezzo nel turno precedente per 1-0, le rossoblù voleranno in Sardegna da prime in classifica grazie ai 30 punti totalizzati. Le rossoblù cercheranno di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici che è di tre punti sulla seconda e di cinque sulle terze. Ci proveranno contro un avversario di tutto rispetto, non solo dal punto di vista della storia, ma anche perché viene da 6 vittorie consecutive. All’andata finì 2-1 per le ragazze di Galasso, in una sfida aperta dal gol di Russu e conclusasi con la doppietta di Sciarrone che regalava al Bologna i primi tre punti nel torneo.