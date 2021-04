Bfc Femminile – Domenica in casa contro l’Aprilia Racing

Gara valida per la 4^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C.

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso, domenica 18 aprile alle 15 presso il campo "L. Bonarelli" di Granarolo dell’Emilia, affronterà l’A.S.D. Aprilia Racing nella gara valida per la 4^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C. La partita sarà disputata a porte chiuse.

Grazie all’ultima vittoria in casa della Vis Civitanova le rossoblù sono tornate prime in classifica in solitaria a quota 36 punti, lasciandosi alle spalle Arezzo e Sassari Torres a quota 34 e la Filecchio Fratres a 33. Il match di domenica, sulla carta, non appare proibitivo con le laziali che occupano il quinto posto in classifica, con 24 punti conquistati assieme alla Jesina. All'andata, lo scorso 17 gennaio, terminò 1-3 quando le reti di Sciarrone (2) e Racioppo recuperarono il vantaggio iniziale delle locali firmato da Galluzzi.