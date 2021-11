Bologna, Febbre Roma: 15.000 tagliandi venduti

Dall'Ara quasi al completo per la sfida contro la Roma della prossima settimana

Bologna - Roma, in programma mercoledì 1 alle 18.30, ha già registrato già 15.000 biglietti venduti, sold out la Curva Bulgarelli e il Settore ospiti; tagliandi ancora disponibili per la Curva San Luca, Distinti, Kids Stand, Tribuna Coperta e poltrona Gold, ma non sarà possibile acquistarli se si è residenti nella regione Lazio.