Beukema: “Orgoglioso del debutto al Dall’Ara”

Buona la prima per Sam Beukema , che ha esordito ufficialmente con la maglia del Bologna nel derby di Coppa Italia contro il Cesena .

"Orgoglioso di aver debuttato al Dall'Ara davanti al meraviglioso supporto dei tifosi. Al prossimo turno di Coppa Italia", ha scritto su Instagram il nuovo difensore centrale rossoblù. Prestazione convincente per l'ex AZ Alkmaar, che lascia ben sperare in vista del debutto in campionato contro il Milan.