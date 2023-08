Beukema: “Mi piace il gioco di Motta. Porto la mia positività in campo”

Beukema è un ragazzo solare e sorridente e che cerca di portare la sua positività in campo, per uno scopo: "Cerco sempre di avere un atteggiamento positivo perché penso sia più utile e si ottengano risultati migliori rispetto alla negatività - ancora Sam che tra poco affronterà in amichevole la sua ex squadra - Non vedo l'ora, sarà speciale incontrare l'Az e spero di vincere. Sarà emozionante per me". Sam ha già trovato casa a Bologna e si è ambientato, ma d'altronde da frequentatore della Romagna conosceva già le zone: “Abito vicino al centro, dieci minuti a piedi. Schouten è mio vicino di casa. Bologna mi piace molto, è una città storica con una bella architettura e un ottimo cibo. Mi sento a casa".