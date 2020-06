Bettoni: “Higuain prova ad esserci con il Bologna, Alex Sandro rischia di saltare”

Juventus

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Lorenzo Bettoni ha parlato della situazione in casa Juventus prima del match con il Bologna. Il caporedattore della testata online ilbianconero.com ha discusso della sconfitta con il Napoli e dei problemi che affliggono la rosa di Sarri, senza dimenticare anche la situazione traballante della panchina del tecnico bianconero. Ecco le sue dichiarazioni.

“Sicuramente quella di questi giorni non è stata la Juventus prima della pausa. Era molto simile alla squadra che ha perso le partite più importanti durante questa stagione. Con le squadre che difendono basse, fatica a trovare spazio, senza la giocata del singolo. L’ampiezza della rosa è minimo, Higuain è fuori e non c’è nessuno al suo posto. Alex Sandro si è fermato nel post partita e rischia di saltare il Bologna. La panchina non è al livello della Juventus”.