Bettini: “Non credo ad un rilancio per Kouame. Su Pulgar dico che…”

Kouamé

“La Gazzetta dello Sport ha riportato questa cosa, ma faccio onestamente fatica, salvo novità in uscita, a credere a questo rilancio per Kouamé. Sopratutto adesso che è un giocatore molto importante per il Genoa. Sarebbe un cambio di rotta che in teoria dovrebbe prevedere un cambio radicale in attacco. E’ un buon prospetto, ma è un esborso economico per un reparto in cui ora non hai necessità. A centrocampo serve a prescindere da Pulgar un innesto, per quanto riguarda Kouamé non vedo spazio, le fasce sono occupate come il centro. Abbiamo esterni tecnici e che puntano la porta, Skov Olsen può giocare su entrambe le fasce, Orsolini è reduce da un grande finale di stagione, c’è Sansone che deve confermare il nome che porta sulle spalle. Santander è quel giocatore che tutto sommato per caratteristiche può fare il salto di qualità. E’ un investimento che attualmente il Bologna non ha intenzione di fare in quella zona del campo. Domani la notizia di Kouamé è già sparita.”