Bettini: “Barrow dovrebbe esserci con il Verona. Si sta costruendo un bel progetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Michele Bettini ha parlato degli ultimi movimenti di mercato del Bologna: “Sono state gettate le basi perfette per concludere l’operazione Barrow in tempo per la partita col Verona. Con Ibanez invece mancano solo gli ultimi dettagli. Lui sarà un giocatore del Bologna, ha anche rifiutato due altre squadre. Un ottimo doppio colpo. Si sta costruendo un bel progetto. È tutto finalizzato ad un futuro. Capisco che si vuole tutto subito, però a Bologna si sta facendo un progetto funzionale”.

