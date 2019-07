Bertuzzi: “Pulgar sarebbe difficile da sostituire, se va via servono due mediani”

Intervenuto a Radio Nettuno, l’esperto di calcio internazionale e scout Fabrizio Bertuzzi è stato ospite della trasmissione Scusate l’Interruzione. Ecco la sua opinione su Pulgar e gli eventuali sostituti.

“Sarei dispiaciuto della partenza di Pulgar, perché penso che la dirigenza stia facendo un grande lavoro nella costruzione della squadra – ha affermato – Il Bologna lo prese quando io collaboravo con Corvino e fui subito impressionato dal ragazzo. Poi è chiaro che la presenza di Diawara lo limitò, ma Erick quando ha potuto giocare nel suo ruolo è esploso. Credo abbia ancora potenzialità inespresse e l’ultima stagione ha fatto un campionato eccezionale, tra l’altro trovare un sostituto in quel ruolo non sarebbe semplice, lì non puoi lanciare un novellino”.