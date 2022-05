Bergonzi su Roma-Bologna: “Quello di Medel sembrava rigore”

Le parole di Bergonzi

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato a Tmw Radio degli episodi da moviola del weekend, con un focus su Roma-Bologna dove ci sono stati due episodi dubbi in area: il primo di Medel dopo pochi istanti di gioco e il secondo nella ripresa con trattenuta di Kumbulla su Orsolini. L'ex arbitro non ha fatto menzione dell'episodio in area romanista ma ha parlato di quello relativo a Medel: