Bergomi shock: “Ho avuto il Coronavirus. Sono stato male per 20 giorni”

Il Coronavirus non risparmia nessuno, ormai lo sappiamo. Sono già tanti gli sportivi e gli addetti ai lavori che sono stati colpiti negli ultimi mesi da questo virus. Tra loro c’è anche Beppe Bergomi, che in una diretta Instagram racconta la sua dura esperienza.

“Ho avuto il Coronavirus – ammette Bergomi, che poi continua – Ora sono negativo, ma l’8 marzo ho iniziato a non stare bene: avevo febbre e mal di schiena, non riuscivo neanche a sedermi e a lavarmi i denti. Ho avuto anche problemi di olfatto, mi sentivo sempre debole. Ora ho gli anticorpi, ma non sono protetto al 100%. Le mie condizioni comunque non erano molto gravi, quindi non ho avuto paura. Devo ammettere però di aver sottovalutato la situazione: pensavo fosse un’influenza, me lo dicevano anche i miei amici. Questi sintomi alla fine mi sono durati circa 20-25 giorni. Adesso però sto alla grande, faccio molto attività fisica”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”