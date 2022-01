Bergomi: “Il Bologna può far male all’Inter. Arnautovic? Sta facendo bene”

“Bologna in emergenza ma nel calcio mai dire mai. Anzi, in emergenza, tante volte chi entra dà il massimo, tira fuori quel qualcosa in più. Prendo d’esempio l’ultimo Fiorentina-Milan: i viola avevano tutta la difesa fuori, eppure hanno vinto. I nerazzurri dovranno diffidare del Bologna, fare una gara molto attenta. Io me le ricordo bene le sfide al Dall’Ara. C’è sempre un clima carico quando arriva l’Inter, è una rivalità molto forte e sentita, forse eredità dei duelli magici degli anni Sessanta”.