C’è grande entusiasmo in città per il debutto in campionato del Bologna.

La cessione di Pulgar e il mancato arrivo, per il momento, di un sostituto, sembra non aver scalfito la passione verso i colori rossoblù. Il Bologna fa sapere che sono stati esauriti i 1.642 biglietti di Curva Ospiti dello stadio Bentegodi e l’Hellas Verona a breve aprirà un altro settore da 1.200 posti. Dunque, per chi volesse seguire la squadra a Verona ci sarà ancora disponibilità di biglietti.