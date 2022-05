Belinelli: “Manca solo una vittoria ma stiamo calmi: riportiamo la V in alto”

Le parole di Marco Belinelli

“Su questo voglio essere subito chiaro: è stata una vittoria importante, ma il lavoro non è ancora finito, dobbiamo stare calmi. Sapevamo che sarebbe stata difficile, loro hanno giocato una buona gara ma noi siamo stati squadra. La testa deve essere lì, lo abbiamo detto al presidente. Ma ce lo siamo detti fra noi anche prima che finisse la partita, io già a un minuto dalla fine poi anche Milos che è il nostro giocatore più esperto. In queste occasioni magari si perde lucidità, invece bisogna stare lì con la testa perché giocheremo con una squadra che merita la finale e va rispettata. Dovremo preparaci bene per dare tutto quello che abbiamo a casa nostra, a Bologna”.