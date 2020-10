Bazzani: “Bologna sfortunato. Mercato? Giusto non comprare”

Un Bologna sfortunato e limitato da infortuni traumatici. E’ questo il pensiero di Fabio Bazzani sulle pagine del Corriere di Bologna sul momento rossoblù e sul mercato appena concluso: non servirà piangersi addosso.

“Non ci sono altre spiegazioni oltre la sfortuna – ha affermato – A parte Medel sono tutti infortuni traumatici e quindi non ci possono essere particolari responsabilità. Perdere quattro uomini in due settimane è dura, ma per esperienza dico che la squadra si responsabilizzerà e i meno utilizzati si faranno trovare pronti”.