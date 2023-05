Basket playoff – La Virtus batte Brindisi e si porta sul 2 a 0

Una gara 2 decisamente più complicata quella andata in scena alla Segafredo Arena per i bianconeri allenati da coach Scariolo, rispetto ad una gara 1 vinta praticamente in scioltezza. Partita nervosa con falli tecnici fischiati da entrambe le parti, storie tese in campo e l'espulsione finale di Frank Vitucci a metà dell'ultimo quarto.