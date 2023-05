Basket Playoff – La Virtus batte Brindisi 104 a 68

Esordio positivo condito da una vittoria d'autorità per la Virtus Segafredo Bologna contro Brindisi in questa prima gara di playoff. Cinque uomini in doppia cifra per i bianconeri e, fra questi, un Isaia Cordinier in versione extra-lusso (bene Teodosic al rientro dopo la febbre). Per Brindisi non c'è stato nulla da fare, la Virtus sin dalle primissime battute ha mostrato un dominio totale espresso sopra ogni metro quadrato del terreno di gioco. Brindisi è durata qualche minuto, ma il +13 di fine primo quarto ha di fatto indirizzato la partita a favore dei bianconeri che hanno poi dilagato arrivando a toccare un vantaggio di 34 punti. La Virtus batte Brindisi 104 a 68.