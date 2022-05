Basket – Miguel Mendez nuovo Head Coach della Virtus femminile

Annunciato il nuovo allenatore

Con un comunicato sul proprio sito la Virtus ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Coach Miguel Mendez , come nuovo head coach della squadra femminile per la prossima stagione.

“Sono molto felice di entrare a far parte di una Società come la Virtus Segafredo Bologna, un club di importanza storica. Sono emozionato e farò del mio meglio, lavorando ogni giorno per meritarmi questa opportunità. Lo considero un importante passo in avanti nella mia carriera sportiva” queste le prime parole del nuovo allenatore.