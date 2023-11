Basket LBA – La Virtus perde a Cremona 93 a 83

Dopo un inzio di stagione a dir poco travolgente, l'onda lunga della stanchezza si è fatta sentire anche in casa Virtus Segafredo Bologna. A sole 48 ore da trionfo in Eurolega contro l'Efes Istanbul, e a soli quattro giorni dalla super sfida in casa del Real Madrid, la Segafredo crolla a Cremona sotto i colpi di un solidissimo Golden, e subendo una pioggia di triple dal quartetto biancazzurro formato da Adrian, Zegarowsky, Lacey e Mccullough. La Virtus ha tenuto botta solamente un quarto, tra l'altro chiuso pure in vantaggio di due lunghezze (21-23), per poi finire sotto di 21 punti nella terza frazione di gioco. Un paio di bombe di capitan Belinelli hanno riaperto i giochi a 5 minuti dal termine della gara (-7), ma Cremona è stata brava a non farsi prendere dal panico, chiudendo tutto in difesa e mettendo a segno canestri fondamentali per portare a casa questa vittoria. Prima sconfitta in campionato dunque per la Virtus dopo cinque vittorie consecutive. Ora occorre resettare tutto e da domani iniziare a pensare alla partita di giovedi sera contro il Real.